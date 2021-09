Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat s-a produs intr-o universitate din orașul rus Perm, soldat cu mai mulți morți și raniți. Studenții au sarit pe fereastra pentru a scapa de atacatori. Universitatea din Perm este una dintre cele mai mari din țara. Opt persoane au fost ucise și alte 14 ranite, potrivit celui mai recent bilanț…

