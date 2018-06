Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat la redactia unui ziar american. Cel putin cinci oameni au murit, printre care si redactorul-sef, iar doua persoane au fost ranite dupa ce un barbat a aruncat mai multe grenade fumigene, apoi a deschis focul.

- Publicatia americana Capital Gazette, care a fost joi tinta unui atac armat soldat cu cinci morti, a adus un omagiu victimelor lasand libera in editia sa de vineri pagina dedicata editorialelor, informeaza AFP, potrivit Agerpres. 'Nu avem cuvinte', este scris pe respectiva pagina in locul editorialelor,…

