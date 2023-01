Atacul armat din Iran Primele imagini de pe camerele de supraveghere au fost publicate, vineri, de ministerul de Externe din Azerbaidjan. Ambasada acestui stat, din Iran, a fost atacata vineri dimineata de necunoscuti inarmati. Incidentul s-a soldat cu un mort si doi raniti. The post Atacul armat din Iran appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

