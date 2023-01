Atacul armat din Ierusalim. Au fost arestați 42 de suspecți In urma atacului in care au murit cel puțin 8 oameni, politia a arestat 42 de suspecti pentru a-i interoga. Unii fac parte din familia teroristului. Patruzeci si doua de persoane au fost arestate in vederea interogarii dupa atacul sangeros comis vineri in apropierea unei sinagogi in Ierusalimul de Est, a anuntat sambata politia israeliana, citata de AFP. Un palestinian de 21 de ani a impuscat mortal vineri seara sapte persoane in apropierea unei sinagogi din Ierusalimul de Est in timpul slujbei de shabbat, atacatorul fiind ucis la capatul unei curse de urmarire. „Politia a arestat 42 de suspecti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

