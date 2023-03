Atacul armat de la școala din Nashville. Cum arată o intervenție a poliției (VIDEO) Poliția din Nashville a publicat filmul intervenției ofițerilor in cazul atacului armat de la școala creștina privata din Nashville și momentul in care atacatoarea a fost impușcata mortal. Cele șase minute ale inregistrarii, care de fapt este o editare imaginilor suprinse de camerele a doi ofițeri, au fost facute publice de Departamentul de Poliție Metropolitan Nashville și arata modul de intervenție al polițiștilor, in timp ce o cauta pe atacatoare in mai multe sali de clasa de la primul etaj inainte de a se indrepta la etajul doi, cand se aud focuri de arma, relateaza Reuters. Ofițerii alearga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii si trei adulti au fost impuscati luni intr-o scoala crestina privata din Nashville, in sudul Statelor Unite, o drama care a redeschis dezbaterea asupra ravagiilor pe care le fac armele de foc in aceasta tara, transmite AFP. Potrivit Reuters, cei trei elevi ucisi aveau toti 9 ani: Evelyn Dieckhaus,…

- O tanara de 28 de ani, puternic inarmata, a impușcat mortal trei copii și trei angajați adulți, luni, la o școala creștina privata. Atacatoarea a fost ucisa de poliție, au declarat autoritațile. Motivul nu a fost cunoscut imediat, dar suspecta a desenat harți detaliate ale școlii, inclusiv punctele…

- Incidentul care a avut loc luni in Nashville a fost al 128-lea atac armat in masa din SUA din acest an, scriu The Washington Post și The Guardian. Atacatoarea era puternic inarmata, inclusiv cu arme semiautomate, un lucru persmis de legea statului Tennessee. Femeia care a ucis luni trei copii și trei…

- UPDATE Trei copii si trei adulti au fost impuscati luni intr-o scoala crestina privata din Nashville, in sudul Statelor Unite, o drama cu circumstante inca neclare, care a redeschis dezbaterea asupra ravagiilor pe care le fac armele de foc in aceasta tara, transmite AFP. Potrivit Reuters, cei trei elevi…

- Șase persoane, printre care trei copii, au fost ucise intr-un atac armat din Nashville, Tennessee, potrivit autoritaților locale. O femeie de 28 de ani, fosta studenta a școlii presbiteriene unde s-a intimplat tragedia, a fost ucisa de agentii care au intervenit la fata locului, potrivit BBC . Cei…

- Protestatarii din Grecia ce au ieșit sa protesteze dupa accidentul grav de tren de acum o saptamana se confrunta acum cu poliția pe strazile Atenei in principal. Zeci de mii de oameni au ieșit miercuri pe strazile Greciei, iar muncitorii au intrat in greva, in cea mai mare manifestare de furie publica…