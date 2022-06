Ministrul francez de Interne Gerald Darmanin le-a cerut sambata prefectilor sa consolideze securitatea la Marsuri ale mandriei de a fi gay (Gay Pride) in intreaga Franta, in urma unui atac armat la Oslo, in apropierea unui club gay, soldat cu doi morti si 21 de raniti, relateaza AFP, potrivit news.ro.

