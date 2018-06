Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost impuscate la Annapolis SUA , in cladirea care adaposteste redactia publicatiei Capital Gazette, scrie Digi 24.Potrivit autoritatilor, cel putin 5 persoane au fost ucise in acest atac armat iar alte 20 de persoane au fost ranite.Politistii au anuntat ca au in custodie un suspect.…

- Jandarmii albaiulieni au desfașurat, vineri, un exercițiu de antrenament in colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Unirea” al județului Alba. Potrivit scenariului, a existat suspiciunea plasarii unui dispozitiv exploziv, pe str. Regina Maria…

- Un atacator a ucis zece persoane la un liceu din Santa Fe, Texas intr-un nou atac armat din SUA, scrie Reuters. Atacatorul ar fi un elev al liceului. Presa locala a relatat ca cel putin opt persoane au murit in urma atacului armat. Conform rapoartelor, atacatorul ar fi fost un elev al liceului, conform…

- Un atacator a ucis opt persoane la un liceu din Santa Fe, Texas intr-un nou atac armat din SUA, scrie Reuters. Atacatorul ar fi un elev al liceului.Presa locala a relatat ca cel putin opt persoane au murit in urma atacului armat. Conform rapoartelor, atacatorul ar fi fost un elev al liceului, conform…

- O persoana a fost arestata vineri in urma unui incident armat la Trump National Doral Golf Club din Florida, proprietate a presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat politia din Doral, potrivit Reuters, citat de antena3.ro.

- O persoana a fost arestata vineri in urma unui incident armat la Trump National Doral Golf Club din Florida, proprietate a presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat politia din Doral, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. In urma incidentului nu au fost raportate victime, a precizat politia…

- Alek Minassian, in varsta de 25 de ani, a fost reținut de polițiștii canadieni și va aparea, marți, in fața justiției, fiind considerat principalul suspect in cazul atacului de luni seara. Cunoscuții acestuia spun ca atacatorul din Toronto era o persoana cu probleme psihice, scrie Reuters, citat de…

- Patru persoane au fost ucise joi in Universitatea Osmangazi, din provincia turca Eskisehir, dupa ce un cercetator universitar a deschis focul asupra unor colegi din aceasta institutie de invatamant, informeaza agentia Anadolu, citata de Reuters. Victimele cercetatorului sunt un prodecan,…