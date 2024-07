Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe dispozitive explozive au fost gasite in timpul unei percheziții in casa și vehiculul tanarului care a incercat sa-l asasineze pe Donald Trump, potrivit The New York Times. S-a spus ca doua dispozitive explozive au fost gasite in mașina atacatorului, iar autoritațile banuiesc ca un al treilea…

- El este atacatorul lui Donald TrumpCrooks a fost poziționat pe acoperișul unei fabrici la o distanța de peste 130 de yarzi (120 de metri) de scena de la Butler Farm Show, de unde a tras, conform unor surse citate de The New York Post.Donald Trump, candidatul republican la președinția SUA, a fost impușcat…

- Soarta presedintelui Joe Biden ar putea fi decisa in aceasta noapte. Se va intalni cu liderii Partidului Democrat in conditiile in care tot mai multi democrati, donatori si jurnalisti ii cer sa se retraga din cursa pentru Casa Alba. Intre timp, vin vesti bune pentru Donald Trump. Sentinta in procesul…

- Mai mulți parlamentari democrati au inceput marti sa puna sub semnul intrebarii, in mod public, starea sanatatii președintelui american Joe Biden. In timp ce cațiva ii cer acestuia sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, vicepreședinta Kamala Harris declara ca Joe Biden il va invinge pe republicanul…

- Presedintele american Joe Biden va acorda vineri primul sau interviu de la dezbaterea cu rivalul sau Donald Trump, in cursul caruia performanta sa a fost considerata in mare parte dezastruoasa, a anuntat marti ABC News, relateaza AFP. Un prim extras va fi disponibil de vineri, a precizat televiziunea,…

- Presedintele Vladimir Putin nu s-a trezit in toiul noptii pentru a urmari dezbaterea prezidentiala americana dintre Joe Biden si Donald Trump, iar Rusia nu va comenta politica interna a SUA, a declarat vineri Kremlinul, in conditiile in care Putin a fost invocat adesea in discursul celor doi candidati…

- Restricțiile ample ale lui Biden in materie de azil au intrat in vigoare la miezul nopții, cand abordeaza o problema politica cheie.Administrația Biden invoca rapid o autoritate pentru a opri accesul la azil pentru migranții care trec ilegal granița dintre SUA și Mexic. Este o incercare semnificativa…