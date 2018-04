Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul camionetei care a intrat in pietoni luni, la Toronto, ucigand zece persoane, i-a implorat pe polițiști sa il impuște, inainte ca acesta sa fie arestat, relateaza Telegraph.co, citat de HotNews.ro. Alek Minassian a fost inculpat oficial marți de crima ...

- Alek Minassian, in varsta de 25 de ani, a fost reținut de polițiștii canadieni și va aparea, marți, in fața justiției, fiind considerat principalul suspect in cazul atacului de luni seara. Cunoscuții acestuia spun ca atacatorul din Toronto era o persoana cu probleme psihice, scrie Reuters, citat de…

- Politia canadiana il interogheaza pe atacatorul care a intrat cu o camioneta in pietoni, in Toronto, luni, omorand 10 persoane si ranind alte 15, scrie BBC. Alek Minassian, in varsta de 25 de ani, nu...

- UPDATE ora 10:30 – Suspectul in atacul cu camioneta de luni de la Toronto in care au murit 10 persoane si alte 15 au fost ranite a participat la un program de liceu pentru elevi cu nevoie speciale, unde mergea deseori pe culoare cu capul plecat si cu mainile stranse la piept, potrivit unor fosti colegi,…

