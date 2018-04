Stiri pe aceeasi tema

- ​Alek Minassian, soferul care a intrat cu o duba in pietoni in Toronto si a omorat 10 persoane, l-a elogiat cu cateva minute inainte de atac pe Facebook pe Elliot Rodger, care a ucis sase persoane in urma cu patru ani, scrie BBC, citat de news.ro.

- Politistii americani il cauta in continuare pe autorul atacului armat de duminica dintr-un restaurant din Nashville, Tennessee, si in cursul noptii au verificat toate scolile publice din oras pentru a se asigura ca-i pot primi in siguranta pe copii luni dimineata, relateaza Reuters. In plus, s-a…

- Un oficial al producatorului auto Porsche, parte a grupului Volkswagen, a fost arestat de politia germana in cadrul anchetei privind scandalul emisiilor poluante, a anuntat vineri compania, potrivit presei locale. In urma cu doua zile, procurorii au descins la zece adrese din sudul Germaniei…

- Datele adunate de Cambridge Analytica de la Facebook ar putea proveni de la peste 87 de milioane de utilizatori si ar putea fi depozitate in Rusia, spune Christopher Wylie, denuntatorul companiei, relateaza CNN conform News.ro . Wylie a declarat in cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC ca numarul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In schimbul de replici dintre Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea, acesta din urma a sugerat ca secretarul general adjunct al PSD s-ar afla in relații de camaraderie și ar fi chiar asociat, nu se știe unde, cu Gabriel Oprea. La randul sau, Gabriel Oprea a replicat oferind…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati. Romanii din diaspora anunta si ei ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va…