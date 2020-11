Atacatorul de la Viena a încercat să cumpere muniție din Slovacia în vară: Polițiștii austrieci au fost anunțati de intențiile acestuia Informații noi despre atacatorul care a ucis patru oameni in centrul Vienei. Potrivit presei straine, barbatul de 20 de ani a fost prins in luna iulie in timp ce incerca sa cumpere muniție din Slovacia. Autoritațile austriece au fost anunțate inca din vara de intențiile tanarului, fiindca acesta nu avea permis de port arma. Conform Poliției din Slovacia, barbatul de 20 de ani, de origine albaneza, a incercat sa cumpere muniție din Slovacia in vara, iar autoritațile austriece au fost anunțate despre acest lucru. Potrivit presei germane, citata de BBC, tanarul de 20 de ani, care a fost impușcat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorul care a ucis patru oameni in centrul Vienei a fost prins in luna iulie in timp ce incerca sa cumpere muniție din Slovacia. Autoritațile austriece au fost anunțate inca de atunci de poliția slovena de intențiile barbatului, deoarece nu avea un permis de port arma.

- Ministerul de Interne nord-macedonean a confirmat marti ca Austria a solicitat informatii despre atacatorul din Viena care detinea un pasaport al fostei republica iugoslava, a anuntat postul de televiziune A1, relateaza dpa. "Politia austriaca a solicitat prin intermediul Europol informatii relevante…

- Atacatorul de la Viena este un tanar in varsta de 20 de ani care avea la activ o condamnare pentru implicare intr-o organizatie terorista, a confirmat ministrul austriac de interne Karl Nehammer pentru agentia APA citata de Agerpres. Potrivit lui Nehammer, Kujtim Fejzulai, atacatorul ucis de fortele…

- Autoritațile austriece au impușcat unul dintre atentatorii care au acționat luni seara la Viena. Acesta era un tanar de 20 de ani nascut și crescut in Viena și era cunoscut serviciilor de informații interne ca fiind unul dintre cei 90 de islamiști care doreau sa plece in Siria, a a declarat redactorul…

- In trecut, el a mai postat fotografii in care apare cu mai multe arme automate, exact modelul folosit in atacul terorist comis luni seara in centrul Vienei. Cititi si: Atac armat in Viena, la o sinagoga: Mai multi morti si raniti Reamintim ca bilantul momentului este de 4 morti civili, 15 raniti, plus…

- Cel puțin trei persoane, doi barbați și o femeie, au murit, luni seara, in urma atacului terorist comis de un simpatizant al Statului Islamic. Atacatorul a fost impuscat mortal de politisti,a anunțat șeful poliției din Viena. Atacaurile comise in cel puțin șase locații din viena au fost comise de cel…

- BREAKING NEWS: Atac terorist in centrul Vienei, la sinagoga. Autoritatile au raportat 7 morti. Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un restaurant. Mai multe focuri de arma au fost trase in centrul Vienei, aproape de sinagoga din Seitenstettengasse, conform autoritatilor locale. Politia din…

- Autoritatile de frontiera din judetul Arad au descoperit, marti, 45 de migranti care incercau sa iasa ilegal din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, ascunsi intr-un TIR, potrivit Agerpres.Politistii de frontiera au verificat automarfarul care s-a prezentat la iesirea…