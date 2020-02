Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a injunghiat mai multe persoane in cartierul londonez Streatham si a fost ulterior impuscat de politie fusese eliberat din inchisoare cu doar cateva zile in urma, fiind condamnat pentru infractiuni in legatura cu terorismul.

- Barbatul care a fost impuscat si a murit din cauza ranilor, dupa ce a injunghiat cel putin doua persoane pe Streatham High Road, fusese recent eliberat din inchisoare. El se afla sub supravegherea politiei, scrie news.ro.Potrivit BBC, in atacul de duminica au fost ranite trei persoane, doua…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca doreste sa instaureze o pedeapsa minima obligatorie de 14 ani de inchisoare pentru infractiunile legate de terorism, dupa un atac cu cutit care s-a soldat cu doi morti, vineri, la Londra, atacul fiind comis de un barbat care fusese condamnat pentru terorism…

- Atacul de vineri de la Londra, clasificat drept "incident terorist", ridica noi semne de intrebare privind regimul detinutilor. Atacatorul, care a ucis doi oameni si a ranit 3, era un fost condamnat pentru complot terorist si a fost eliberat conditionat in urma cu un an.

- Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei se numea Usman Khan, avea 28 de ani si a fost detinut dupa ce a fost condamnat pentru terorism, a anuntat seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, informeaza BBC.

- Stare de alerta in Marea Britanie. Podul din Londra a fost evacuat dupa ce mai multe focuri de arma s-au auzit in mulțime. Polițiștii au impușcat un suspect. Poliția a oferit primele informații despre incident.