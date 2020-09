Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al atacului cu satarul, in fata fostului sediu al revistei satirice Charlie Hebdo, la Paris, a recunoscut ca se numeste Zaheer Hassan Mahmoud si ca s-a nascut in Pakistan in 1995 si nu in 2002, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, procurorul national antiterorist Jean-Francois…

- Presupusul autor al atacului cu satarul, in fata fostului sediu al revistei satirice Charlie Hebdo, la Paris, a recunoscut ca se numeste Zaheer Hassan Mahmoud si ca s-a nascut in Pakistan in 1995 si nu in 2002, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, procurorul national antiterorist Jean-Francois…

- Procurorul Jean-Francois Ricard a declarat intr-o conferinta de presa ca politia a gasit asupra agresorului trei sticle cu solvent marca White Spirit, un produs inflamabil. Atacatorul a actionat sub o identitate falsa, iar o fotografie a pasaportului sau gasita in telefonul sau mobil arata ca el are…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au nevoie de ingrijiri medicale de urgenta, in acest atac cu maceta ale carei circumstante nu sunt clare inca. Doi presupusi autori ai agresiunii au fugit si sunt cautati de politie. Citeste si Charlie Hebdo republica pozele profetului Mahomed…

- Cel puțin patru persoane au fost injunghiate vineri la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei Charlie Hebdo, scrie Bfmtv.fr. Ținta unui atac terorist in 2015, redacția revistei primise iarași amenințari de la al-Qaida, luna aceasta, dupa ce a decis sa republice ilustrațiile cu profetul Mahomed.Atacul…

- Al-Qaida a amenintat din nou saptamanalul satiric Charlie Hebdo, care a reeditat caricaturile cu profetul Mahomed cu prilejul procesului atentatului din ianuarie 2015 asupra redactiei acestei publicatii. Informația a fost facuta publica, vineri, de grupul american SITE, specializat in supravegherea…

- Instagram și-a cerut scuze dupa ce a dezactivat temporar conturile a doua jurnaliste de la publicația franceza Charlie Hebdo care au distribuit imagini cu prima pagina a revistei satirice, acestea înfațișând reproduceri ale unor caricaturi cu profetul Mahomed, relateaza Euronews.Jurnalista…

- Publicatia franceza de satira Charlie Hebdo republica ilustratiile cu profetul Mahomed care au facut-o tinta jihadistilor in urma cu cinci ani, informeaza Le Figaro potrivit news.ro.„Nu vom dormi vreodata. Nu vom renunta vreodata”, a justificat decizia directorul saptamanalului, Riss, in ajunul…