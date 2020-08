Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a reactionat joi dupa anuntul privind condamnarea la inchisoare pe viata a barbatului vinovat de atacurile sangeroase din 2019 din Christchurch, afirmand ca acesta 'merita o viata de tacere completa si absoluta', transmite dpa.Extremistul australian…

- Brenton Tarrant, in varsta de 29 de ani, este primul om din istoria tarii care primeste o astfel de pedeapsa. El a recunoscut uciderea celor 51 de oameni, ca a incercat sa asasineze alti 40 si o acuzatie de terorism. Judecatorul a caracterizat actele sale drept „inumane", adaugand ca barbatul „nu a…

- Barbatul responsabil pentru atacurile armate asupra a doua moschei din Christchurch, Brenton Tarrant, a fost condamnat la inchisoare pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat conditionat dupa uciderea a 51 de musulmani, in 2019, in Noua Zeelanda, anunta agentiile internationale de presa, citate de…

- Brenton Tarrant, austalianul care in 2019 a ucis 51 de persoane in urma unor atacuri armate care au vizat doua moschei din Christchurch a fost condamnat la inchisoare pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat conditionat, informeaza BBC. Barbatul in varsta de 29 de ani a devenit prima persoana din…

