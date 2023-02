Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat cu un pistol ar fi incercat sa jefuiasca o casa de amanet din Sectorul 6 al Capitalei. Totodata, el ar fi reușit sa fure bani de la o farmacie din Ilfov. Suspectul a fost reținut.

- Chiar daca in continuare vremea este mai calda decat ar fi normal pentru luna Ianuarie, se pare ca iarna iși va intra, in perioada urmatoare, in drepturi. Directorul ANM, Elena Mateescu, anunța ca vremea se va raci in Romania, așadar ninsorile iși vor face apariția in majoritatea zonelor țarii. „Cel…

- In contextul instituirii starii de alerta epidemiologica determinata de gripa, Colegiul Farmaciștilor din Romania anunța ca vaccinarea antigripala se poate efectua acum și in farmaciile comunitare autorizate in acest sens de catre Ministerul Sanatații, in cadrul unui program pilot. In Maramureș avem…

- Bebe Cotimanis, in varsta de 67 de ani, este unul dintre cei mai iubiți actori de filme din Romania, iar in curand, acesta va reveni intr-un nou proiect. Premiera serialului de la Antena 1 va avea loc peste doar cateva zile, iar Bebe Cotimanis va intra in pielea personajului Marcel, un lipovean viclean,…

- Doliu uriaș in medicina romaneasca, doctorul Dumitru Matei, unul dintre cei mai cunoscuți pediatri din Romania, a murit la .varsta de 66 de ani. Anunțul a fost facut de Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București.

- In data de 12 decembrie 2022, Alianta Universitara G6-UMF si Ministerul Sanatatii in parteneriat cu Local American Working Group (LAWG) au semnat un Memorandum de Colaborare pentru crearea unui Hub de Inovatie in Sanatate in Romania, ce are ca scop cresterea rezilientei si sustenabilitatii sistemului…

- In data de 12 decembrie 2022, Alianța Universitara G6-UMF și Ministerul Sanatații in parteneriat cu Local American Working Group (LAWG) au semnat un Memorandum de Colaborare pentru crearea unui Hub de Inovație in Sanatate in Romania, ce are ca scop creșterea rezilienței și sustenabilitații sistemului…

- Simona Halep incearca sa uite scandalul de dopaj in care este implicata și a ieșit la cumparaturi in București. „Expediția” a avut mare succes! Dovada stau fotografiile de pe rețele de socializare și mesajele prin care jucatoarea de tenis da de ințeles ca a cumparat mare parte din cadourile pentru luna…