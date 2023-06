Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 17 ani, care a injunghiat marti, 27 iunie, o fata și un baiat in Gradina Botanica din Craiova, a fost retinut, pentru 24 de ore, pentru omor si tentativa de omor. Fata a murit, iar baiatul se afla in stare extrem de grava la spital.Atacatorul a fost retinut marți seara, dupa mai multe ore…

- Criminalul din Gradina Botanica a fost reținut, aseara, pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de omor și de tentativa la omor. Adolescentul de 17 ani a fost introdus in arestul IPJ Dolj. In cursul acestei zile urmeaza sa fie propusa arestarea preventiva a acestuia. Din cercetari s-a…

- Agresorul care a injunghiat mortal o fata de 14 ani in Gradina Botanica din Craiova și a ranit un tanar este fiu de polițist și elev la Colegiul Militar din Craiova. Miercuri dimineața, atacatorul, un baiat de 17 ani, a fost reținut pentru 24 de ore pentru omor și tentativa de omor. Atacatorul este…

- Agresorul care a injunghiat mortal o fata de 14 ani in Gradina Botanica din Craiova și a ranit un tanar care ii sarise in ajutor este fiu de polițist și elev la Colegiul Militar din Craiova.

- Doi tineri au fost atacați cu un cuțit, in Gradina Botanica din Craiova, de un alt adolescent de 17 ani. Fata, in varsta de 14 ani, a decedat din cauza ranilor, iar baiatul, in varsta de 20 de ani, se zbate intre viața și moarte pe patul de spital. Atacatorul a fost prins de polițiști. […]

- Doi tineri au fost injunghiați, marți, in Gradina Botanica din Craiova. Suspectul a fost reținut de polițiști. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul a avut loc in acesta dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, in Gradina Botanica din Craiova. Doua persoane au fost injunghiate, la…

- Doi adolescenți, o fata de 14 ani și un baiat de 20 de ani, au fost injunghiați marți, 27 iunie, in Gradina Botanica „Alexandru Buia” din Craiova, a transmis IPJ Dolj.„In acesta dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat prin apel de urgența 112 cu privire…

- Doi tineri au fost injunghiați, marți, in Gradina Botanica din Craiova. Suspectul a fost reținut de polițiști. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul a avut loc in acesta dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, in Gradina Botanica din Craiova. Doua persoane au fost injunghiate, la…