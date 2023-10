Stiri pe aceeasi tema

- La trei zile de la cel mai sangeros atac in masa comis in acest an in Statele Unite, poliția l-a gasit mort pe barbatul care a ucis 18 oameni și a ranit alți 13, intr-un bar și la o sala de bowling in Maine, SUA. Barbatul, instructor de tir și rezervist al armatei americane, s-ar fi sinucis. Informația…

- Un atac terorist in centrul orașului Bruxelles a dus la moartea a doua persoane de naționalitate suedeza și ranirea unei alte persoane. Atacatorul, un barbat cu origini tunisiene, a deschis focul intr-o zona centrala a orașului, folosind o arma automata și ulterior a fugit de la fața locului, pe un…

- Barbatul cautat pentru uciderea a doi suedezi, suporteri ai echipei naționale de fotbal a Suediei, și ranirea unui șofer de taxi in Bruxelles a fost arestat. Suspectul se afla la terapie intensiva, potrivit ministrului de Interne.

- Potrivit mai multor martori citați de Sudinfo, faptuitorul ar fi strigat „Allah akbar” și ar fi tras cu o arma tip Kalașnikov de pe un scuter. Cele doua victime ar fi purtat tricouri in culorile suedeze. Serviciile de urgența sunt la fața locului și au determinat un perimetru de securitate. Atacatorul…

- Mai multe publicatii olandeze scriu ca suspectul purta o tinuta de lupta si ca ar fi fugit cu un scuter, potrivit News.ro. Suspectul a fost in cele din urma arestat. Mobilul atacului era necunoscut imediat. Atacatorul ar fi folosit o arma de mana. ???????? ALERTE - Chaos a #Rotterdam , aux Pays-Bas.…

- Atacul a avut loc in orașul Jacksonville, iar potrivit autoritaților, atacatorul a acționat singur. Inainte de impușcaturi, acesta a scris mai multe manifeste pentru mass-media, pentru parinții sai și pentru forțele de ordine, in care iși detalia ura fața de persoanele de culoare. T.K. Waters, șeriful…

- Atac armat in Bosnia: Mai multe persoane au murit, iar atacatorul s-a sinucis inainte de a fi arestatTrei persoane au fost impuscate mortal si trei ranite vineri la Gradacac, un mic oras din nord-estul Bosniei, de un barbat care s-a sinucis in timp ce fortele de ordine il cautau, informeaza surse…