- Un barbat inarmat cu un cutit a fost ucis luni in timp ce ataca agenti la un comisariat la Cornella de Llobregat, un oras situat in apropiere de Barcelona, in nord-estul Spaniei, a anuntat politia, relateaza AFP.

- Fortele de ordine au impuscat mortal un algerian inarmat cu un cutit, ce striga "Allahu Akbar", si despre care se crede ca voia sa atace o sectie de politie din orasul Cornella, regiunea Catalonia, relateaza presa spaniola.

- Crima infioratoare in localitatea vasluiana Ghermanesti. Un batran a fost ucis cu 12 lovituri de cutit chiar in ziua in care implinea 88 de ani. Criminalul este un vecin de 18 ani, care a incercat sa-l jefuiasca. I-a cerut banii de pensie, insa cand batranul s-a opus, l-a ucis pe loc. Asasinul si-a…