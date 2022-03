Atacați cu rachete, la coadă la ajutoare Imagini șocante cu un proiectil care cade in mijlocul unor oameni care stau la coada pentru a primi ajutoare in Harkov au devenit virale pe rețelele de socializare. Imaginile sunt surprinse de o camera de supraveghere de langa sediul unei companii ucrainene de curierat, Nova Poshta, transformata in centru de „distribuire de ajutoare umanitare catre […] The post Atacați cu rachete, la coada la ajutoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

