Un vatman a fost ranit de un șofer din traficul din București care a tras spre acesta cu un pistol incarcat cu bile. Cu toate ca a avut nevoie de ingrijiri medicale, vatmanul și-a continuat traseul. Poliția Capitalei a fost sesizata in dimineaia zilei de joi, 17 septembrie a.c., cu privire la faptul ca in sectorul 4 a fost ranit un vatman. La fața locului au sosit polițiștii precum și un echipaj medical pentru ingrijiri. Polițiștii incearca sa-l identifice și sa-l depisteze pe șoferul care ar fi folosit pistolul cu bile.