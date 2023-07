Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 38 de ani a fost atacat de un urs, luni, 3 iulie, intr-o padure din localitatea Cuejdiu, comuna Garcina. Din fericire, tanarul a suferit doar rani la nivelul mainilor. A fost transmis mesaj RO-ALERT. “La ora 12:36, prin apel la 112, am fost inștiințați despre faptul ca in localitatea…

- Un barbat din Roman și-a agresat soția, și-a sechestrat copiii in casa și a amenințat cu un cuțit polițiștii care incercau sa il calmeze. El a fost reținut și va fi cercetat pentru mai multe infracțiuni. Este vorba despre un barbat in varsta de 47 ani, din municipiul Roman. Potrivit Inspectoratului…

- Nesiguranța pe strazile din Romania a devenit un lucru cunoscut de toata lumea, insa ce este de facut? Din pacate, tot mai multe incidente au loc in zone populate din marile orașe, iar victimele ajung in cel mai fericit caz la spital, acolo unde medicii fac tot ce pot pentru salvarea lor. Acesta este…

- Sfarșit tragic pentru un barbat din comuna ieșeana Tomești. A murit dupa ce a cazut intr-o fantana. Soția și nepotul sau au ramas fara cuvinte in momentul in care i-au scos trupul neinsuflețit Scene de coșmar in satul Goruni, comuna ieșeana Tomești. Petru Cobzariu, in varsta de 65 de ani, și-a gasit…

- Un barbat a suferit o aterizare violenta și a cazut pe panourile unui camp solar din apropierea aerodromului Dessau-Roslau, dupa ce a sarit din avion și nu i s-a deschis parașuța. Deși a vazut moartea cu ochii, acesta a scapat miraculos cu viața.

- CITESTE SI Protest al sindicatelor din Educatie – Peste 10.000 de persoane s-au strans pentru a sustine revendicarile - Lider sindical: Tacerea inseamna acceptare 12:46 0 O adolescenta din judetul Sibiu si-a inscenat rapirea, din cauza unor neintelegeri cu parintii -Ea le-a trimis inclusiv un bilet…

- SCANDAL la Vințu de Jos: Un barbat din Sebeș, REȚINUT de polițiști dupa ce a amenințat un tanar și pe mama acestuia cu moartea SCANDAL la Vințu de Jos: Un barbat din Sebeș, REȚINUT de polițiști dupa ce a amenințat un tanar și pe mama acestuia cu moartea La data de 2 mai 2023, polițiștii Secției 2 Poliție…

- Scene de groaza, a atacat cu cuțitul un barbat, totul s-a petrecut intr-un restaurant din Targoviște, agresorul este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, reținut de polițiști…