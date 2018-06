Atacat de tâlhar în plină stradă Barbatul voia sa-si scoata salariul de la bancomat, cand a fost atacat de tanar. Socata, victima a incercat sa cheme politia. Intre timp, agresorul continua sa-l vaneze pe barbat, furios ca nu a reusit sa-i fure portofelul. In cele din urma, victima isi gaseste refugiul intr-un magazin, potrivit observator.tv. Este a treia fapta cu violenta pe care agresorul o comite in ultimele luni. O alta a fost surprinsa de aceleasi camere de supraveghere. Victima i-a cazut si vanzatoarea unui magazin care a refuzat sa-i mai dea tigari si bautura pe datorie. Barbatul are 32 de ani… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Tecuci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzatia de omor, dupa ce a dat foc unui cearsaf si l-a aruncat pe un om al strazii, cu care avusese anterior un conflict. Victima a suferit arsuri extrem de grave si a murit la scurt timp.

- Un barbat de 34 de ani a fost injunghiat aseara in fata unui bar din comuna bistrițeana Ciceu Giurgești, tot scandalul pornind de la niște neințelegeri mai vechi. Agresorul, partener de bautura al celui agresat, este inca in libertate.

- Victima a fost lovita de mai multe ori cu palmele, picioarele, iar la final a fost doborata la pamant. Totul s-a intamplat sub ochii mai multor persoane. Martorii au intervenit abia dupa ce batrana s-a prabusit la pamant. Mai mult, dupa ce a fost agresata, femeia a fost si jefuita. Batrana…

- Un roman a comis o atrocitate in Anglia, acolo unde a atacat si a ucis o femeie in plina strada. Barbatul, in varsta de 31 de ani, a fost la un pas sa fie linsat de martorii care au vazut ingroziti intreaga scena.

- Victima a fost preluata de un politist local care era in zona si transportata la sectia de Politie Locala, unde i s-au acordat primele ingrijiri medicale. Unul dintre agresori este recidivist, fiind condamnat anterior pentru lovituri cauzatoare de moarte.

- O batrana din Balti, jefuita in plina strada. Acesteia i-a fost sustrasa geanta in mod deschis de catre trei necunoscuti. Victima s-a dovedit a fi o femeie in varsta de 68 de ani, care a comunicat ca in geanta se afla un portmoneu cu bani, un telefon mobil și alte bunuri.

- Un judecator de la Tribunalul Timiș, secția civila, a fost atacat pe strada. Potrivit primelor informații prezentate la Antena 3, se pare ca judecatorul se intorcea de la o petrecere. Ramane de vazut care a fost motivul scandalului și cum s-a intamplat totul. Poliția a deschis o ancheta in acest sens.

- Un judecator de la Tribunalul Timiș, secția civila, a fost atacat pe strada. Potrivit primelor informații prezentate la Antena 3, se pare ca judecatorul se intorcea de la o petrecere. Ramane de vazut care a fost motivul scandalului și cum s-a intamplat totul. Poliția a deschis o ancheta in acest sens.