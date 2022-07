Stiri pe aceeasi tema

- Evoluțiile bune ale lui Jovan Markovic in tricoul Universitații Craiova in sezonul trecut au fost remarcate de scouterii mai multor echipe din Europa. Una dintre echipele care s-au interesat foarte tare de serviciile atacantului de 21 de ani este Steaua Roșie Belgrad. Potrivit publicației Sportski…

- Azi, 27 iunie, maestrul Ștefan Petreuș a fost condus pe ultimul drum. Inmormantarea a avut loc in Glod, satul sau natal, de la ora 12.00. Indragitul artist a trecut la cele veșnice sambata, 25 iunie, la varsta de 82 de ani. Pe rețelele de socializare au curs, in aceste zile, numeroase mesaje de condoleanțe,…

- Apar noi detalii despre plecarea antrenorului Laurențiu Reghecampf de la Universitatea Craiova. Petrecerile cu anumiți jucatori, faptul ca antrenorii veneau de multe ori la antrenament cu 10-20 de minute inainte de startul ședinței de pregatire, dar și apariția lui Reghe la anumite emisiuni au grabit…

- Laurențiu Reghecampf (46 de ani) va avea duminica o intalnire decisiva cu Mihai Rotaru, patronul CS Universitatea Craiova, care vrea sa-l demita pe antrenor. Din informațiile Gazetei Sporturilor, Laurențiu Reghecampf și-a schimbat planurile pe ultima suta de metri. Acesta trebuia sa mearga duminica…

- Tricolorii au pierdut și meciul cu Bosnia-Herțegovina (0-1), iar zestrea lui Edi Iordanescu dupa patru partide ca selecționer este una care intra direct in istorie: cel mai slab start din istoria antrenorilor pe care i-a avut Romania.

- Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre cel de-al 5-lea titlul consecutiv caștigat de ardeleni și recunoaște ca triumful din acest sezon a fost cel mai greu de obținut. CFR Cluj a caștigat campionatul inca din penultima etapa, dupa victoria cu Universitatea Craiova, scor 2-1. Echipa…

- Atacantul francez Billel Omrani a declarat, duminica seara, dupa ce a castigat al cincilea titlu cu CFR Cluj, ca meciul cu Universitatea Craiova a fost pentru el ultimul in tricoul campioanei Romaniei si a precizat ca se va transfera la un club din strainatate, relateaza agerpres. Fii la curent…

- Florin Manea, agentul lui Radu Dragușin, fundașul de 20 de ani imprumutat de Juventus in Serie A, la Salernitana, e nemulțumit ca jucatorul sau a prins doar cateva minute in amicalul cu Grecia de luna trecuta, 0-1. Ulterior, cu Israel (2-2), Dragușin a ramas pe banca tot meciul. In direct la GSP Live,…