- Sory Ibrahim Diarra (22 de ani), golgeterul ligii secunde, este dorit de Sepsi. Atacantul din Mali se afla sub contract cu Petrolul, dar cheia mutarii o reprezinta clubul Ceahlaul. Sory Diarra a impresionat in stagiunea recent incheiata, una in care Petrolul a obținut promovarea in Liga 1. Cele 15 goluri…

- Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, ramane in arestul din Grecia pentru inca 10 zile, fiindu-i respinsa cererea de eliberare. In termen de 40 de zile, Curtea de Apel din Atena trebuie sa decida cu privire la cererea de extradare in Romania formulata de autoritațile judiciare de la București.…

- "Marinariildquo; au invins FC Arges in ultimul meci in fata propriilor suporteri din acest sezon al Ligii 1. In continuare, planul e ca Farul sa devina una dintre cele mai bune echipe din Romania si sa joace in cupele europene. Evolutiile din play off i au aratat Farului ca mai e de munca, desi statisticile…

- Echipa antrenata de Razvan Lucescu, PAOK Salonic, a pierdut partida sustinuta duminica, la Atena, in fata formatiei Panathinaikos. Disputa a contat pentru etapa 29 din play-off. A fost 2-1 pentru gazde. Golurile invingatorilor au fost marcate de Cantalapiedra (’34) si Juankar (’64). Pentru PAOK a inscris…

- Romania a remizat, 2-2, cu Israel, iar selecționerul Edi Iordanescu a ramas fara victorie pe banca naționalei, dupa ce saptamana trecuta tricolorii au pierdut cu Grecia, 0-1. La finalul jocului de la Netanya, Edi Iordanescu a fost destul de iritat, fiind convins ca nu vor lipsi criticile oamenilor de…

- Edi Iordanescu (43 de ani) a debutat cu stangul la carma echipei naționale, Romania cedand, scor 0-1, partida amicala cu Grecia, ce s-a disputat vineri seara, pe stadionul Steaua. Dupa 0-1 cu Grecia in Ghencea, Romania s-a deplasat in Israel pentru un nou joc amical. Duelul de marți (20:45) va fi live…

- Iulia Parlea e noua prezentatoare a rubricii Vremea, de la PRO TV. Cu o experiența de 14 ani in televiziune, și 6 in radio, Iulia Parlea s-a alaturat echipei Pro TV, pe 21 martie a prezentat pentru prima oara rubrica Vremea. Intr-un interviu pentru Libertatea, vedeta a vorbit despre cariera ei, despre…

- Naționala Romaniei va avea un nou decar pentru amicalul cu Israel de marți. In lipsa lui Alexandru Maxim, tricoul cu numarul 10 ii revine lui Dennis Man (23 de ani), extrema celor de la Parma. Dupa 0-1 cu Grecia in Ghencea, Romania s-a deplasat in Israel pentru un nou joc amical. Duelul de marți (20:45)…