Stiri pe aceeasi tema

- Andre Cury, scouter al Barcelonei in Brazilia, a fost depistat cu coronavirus și se afla la izolare in casa lui. Acesta nu are probleme de sanatate. Mundo Deportivo scrie ca angajatul Barcelonei este in casa de o saptamana, in Sao Paulo, impreuna cu soția sa și ca amandoi au fost testați pozitiv cu…

- Martin Braithwaite Christensen a semnat in februarie 2020 cu echipa FC Barcelona, pentru 18 mil euro de la CD Leganes. Atacantul danez a simulat startul unui meci din Liga Campionilor, alaturi de copiii lui, pe site-urile de socializare. In Spania sunt 13.910 cazuri de COVID-19, cu 623 decese, anunța…

- Atacantul uruguayan Luis Suarez (FC Barcelona), indisponibil patru luni dupa operatia suferita la genunchiul drept in luna ianuarie, este increzator ca va mai juca in acest sezon, relateaza EFE. ''Mereu voi fi impotriva pronosticurilor. Vreau sa demonstrez ca nu vor trece patru luni. Sunt convins'',…

- Atacantul francez Karim Benzema va disputa cel de-al 100-lea sau meci pentru Real Madrid in Liga Campionilor la fotbal, miercuri seara, cand echipa spaniola va primi vizita formatiei Manchester City, campioana en titre a Angliei, in cadrul primei manse a optimilor de finala ale celei mai importante…

- Martin Braithwaite, 28 de ani, a semnat joi cu Barcelona și are o misiune dificila: trebuie sa-i faca uitați pe Luis Suarez și Ousmane Dembele, ambii accidentați și indisponibili pentru o perioada lunga. Atacantul danez are o poveste aparte. Pentru a ajunge sa-și indeplineasca visul și sa joace fotbal…

- Fostul antrenor al Barcelonei a castigat cinci titluri de la venirea la City in 2016, inclusiv campionatul Angliei, dar nu a reusit sa obtina trofeul Ligii Campionilor. "Anul trecut a fost extraordinar pentru noi, dar oamenii au spus: «Dar nu ai castigat Liga Campionilor». Pentru asta voi fi judecat,…

- Tehnicianul Pep Guardiola crede ca mandatul sau la Manchester City va fi privit ca un esec, daca nu va reusi sa castige Liga Campionilor, potrivit news.ro.Fostul antrenor al Barcelonei a castigat cinci titluri de la venirea la City in 2016, inclusiv campionatul Angliei, dar nu a reusit sa…

- Rodrigo, 28 de ani, atacantul Valenciei, este in pole-position pentru a-l inlocui pe Luis Suarez (32 de ani). Barcelona va trebui sa plateasca 60 de milioane de euro. Barcelona a primit o mare lovitura cand s-a accidentat Suarez. O leziune grava. Operat, golgeterul uruguayan va fi indisponibil patru…