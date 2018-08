Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Moți, fundașul de 33 ani, a adus din nou lumina la Razgrad cu un gol in minutul 16. Keșeru, in schimb, l-a ratat in mai mule randuri pe 2-0. C toate acestea, bulgarii s-au impus cu 1-0 in fața lui Zrinjski Mostar, in turul 3 preliminar din Europa League. Cosmin Moți a fost joi seara eroul lui…

- Ludogoreț, eliminata surprinzator de campioana Ungariei. "E o infrangere dura pentru mine, nu am jucat cum ar fi trebuit". In urma cu doi ani, Ludogoreț juca in grupele Champions League. Sezonul trecut, echipa lui Moți și Keșeru era eliminata in turul 3 preliminar. Iar acum, și mai jos. N-a trecut nici…

- Ludogoreț, echipa lui Keșeru și Moți, s-a impiedicat neașteptat acasa, scor 0-0, iar antrenorul Autuori a acuzat jocul la distrugere al campioanei Ungariei, Vidi: "Nu ne putem plange, insa o sa marcam in meciul retur". Posibila viitoare adversara din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor pentru CFR…

- Site-ul oficial al lui Al Shabab a anunțat transferul oficial al lui Constantin Budescu de la FCSB, in schimbul a 2,5 milioane de euro. Arabii susțin pe site-ul lor ca mijlocașul a semnat un contract valabil pe 3 ani. Prezentarea fotbalistului de 29 de ani a fost facuta intr-un stil spectaculos, cu…

- Fundașul grec Giorgos Katsikas (27 de ani) a semnat prelungirea cu Dinamo București. Dinamo se mișca bine in aceasta pauza competiționala. Dupa ce Jaime Penedo a semnat saptamana trecuta prelungirea pentru inca un sezon, un nou titular și-a dat acordul pentru a ramane sub comanda lui Florin Bratu. Grecul…

- Fundasul Dragos Grigore a semnat cu bulgarii de la Ludogoret, echipa ce a obtinut sapte titluri de campioana si unde evolueaza Cosmin Moti si Claudiu Keseru.Dragos Grigore, unul dintre capitanii echipei nationale, se va prezenta la data de 7 iunie la reunirea trupei din Razgrad, el sosind…

