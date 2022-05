Stiri pe aceeasi tema

Atacantul polonez Robert Lewandowski a pus doua conditii minime pentru a-si prelungi contractul cu Bayern Munchen: un nou contract cu o durata de doi ani, pana in 2025, si o crestere a salariului sau actual, care se ridica la 24 de milioane de euro pe sezon, conform cifrelor neoficiale, informeaza…

Bayern Munchen va primi trofeul rezervat campioanei Germaniei in acest sezon la finalul ultimului meci pe care il va disputa pe teren propriu, impotriva formatiei VfB Stuttgart, programat pe 8 mai, informeaza agentia DPA, citat de Agerpres.

Internationalul de tineret David Miculescu a semnat, vineri, un nou contract cu clubul de fotbal UTA, pe o perioada de inca doua sezoane, care il tine la Arad pe cel mai bun marcator al echipei pana in 2024, potrivit site-ului oficial al ''Batranei Doamne''.

Echipa Borussia Dortmund nu se va putea baza pe fundasul Mats Hummels si pe mijlocasul Giovanni Reyna pentru meciul cu Wolfsburg, de sambata, din Bundesliga, scrie DPA, citat de Agerpres.

Borussia Dortmund a fost nevoita sa se mulțumeasca cu o remiza, 1-1, in fața lui FC Koln, ceea ce inseamna ca Bayern Munchen are acum șase puncte avans in fruntea clasamentului din Bundesliga.

Atacantul polonez al echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, a rupt colaborarea cu gigantul chinez de telecomunicatii Huawei, acuzat de mass-media ca a colaborat cu Rusia in contextul razboiului din Ucraina. Compania a respins acuzatiile, numindu-le "fake news", informeaza lefigaro.fr, relateaza…

Bayern Munchen a remizat pe teren propriu, 1-1 (1-1), cu formatia Bayer Leverkusen, intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a 25-a a ligii germane de fotbal Bundesliga.

Clubul german de fotbal Schalke 04 (D2) a anuntat, luni, ca a rupt contractul cu sponsorul sau principal, gigantul rus in domeniul gazelor Gazprom, ca urmare a invaziei in Ucraina a trupelor ruse, informeaza cotidianul L'Equipe.