Atacantul Denis Man a declarat ca are multe de invatat de la noul selectioner al nationalei de tineret, Adrian Mutu, anunța news.ro.

"Important este ca am casigat. Am intalnit o echipa incomoda, care daca ii lasam sa joace ne puneau probleme. Ne bucuram ca am reusit sa inscriem foarte repede, asta ne-am propus de la inceput si importante sunt cele trei puncte. Am inceput foarte bine cu Mister, incercam sa prindem din mers ideile lui, incet, incet punem jocul la punct si asta se vede si pe teren. Incercam sa jucam la victorie fiecare meci si, de ce nu, cand vom juca cu Danemarca, sa castigam.…