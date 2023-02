Stiri pe aceeasi tema

- Marie Janette a devenit celebra in Romania dupa emisiunea iUmor, iar acum se pare ca succesul ei trece peste Ocean, acolo unde are parte de succesul la care a visat. Fosta concurenta a cunoscut și un barbat misterior, despre care a vorbit la Xtra Night Show.

- Adriana Bahmuțeanu se pregatește de nunta, care va avea loc in vara acestui an. Soțul vedetei, George Restivan, are o relație foarte buna cu baieții partenerei sale din casnicia cu Silviu Prigoana. Cei doi baieți ai vedetei au domiciliul la tatal lor, insa iși petrec timp și acasa la mama lor. Adriana…

- Alexia Eram și Mario Fresh au plecat intr-o vacanța minunata in Bali, Indonezia. Dupa un zbor lung, fiica Andreei Esca și tanarul artist au ajuns in locul mult visat. Anul 2023 a inceput cu o vacanța pentru Alexia Eram și Mario Fresh. Cei doi au ales sa calatoreasca in Bali, Indonezia. Dupa un an plin…

- Imagini spectaculoase din Statele Unite ale Americii. In urma furtunii devastatoare din America, care a ucis zeci de oameni, Cascada Niagara a impresionat. Aceasta a inghețat. Cum arata acum superbul loc.

- Andreea Antonescu a nascut o fetița perfect sanatoasa și a dat marea veste pe Facebook. Cantareața in varsta de 40 de ani spune ca, la 11 ani distanța de prima minune din viața ei, Sienna, astazi o traiește pe a doua. Este vorba despre fiica ei și a jurnalistului Victor Vranceanu. „Acum 11 ani am ințeles…

- Intamplarea a avut loc in Statele Unite ale Americii, la New York, intr-o stație de metrou din cunoscutul cartier Harlem. Doi ofițeri de poliție americani au devenit eroi in America, dupa ce a salvat de la moarte un barbat care a cazut accidental pe șinele de metrou. Cest lucru s-a intamplat pe 25 noiembrie,…

