- Doua persoane, respectiv un barbat in varsta de 21 de ani, și unul de 40 de ani, au murit electrocutați in județul Brașov noaptea trecuta, in timp ce se aflau intr-o piscina. Unul dintre ei s-ar fi impiedicat de un cablu de curent și a cazut in apa, iar celalalt ar fi incercat sa-l salveze.

- Doi barbați, ambii imbracați in haine complet negre, au fost vazuți atacandu-se reciproc cu cuțite de vanatoare „Rambo” in jurul orei 13.50, luni, pe Cadoxton Avenue din Tottenham, in nordul Londrei.

- Patru barbați au cazut, duminica, intr-un bazin de decantare din curtea unei fabrici de cașcaval din localitatea Ibanești, județul Botoșani. Trei sunt in stop cardiac. Potrivit ISU Botoșani, la caz au ajuns, in cel mai scurt timp, cinci echipaje din cadrul Detașamentului Dorohoi și Botoșani, cu doua…

- Doi barbați cu cagule pe cap au provocat panica la un teren de joaca din satul Semeni, raionul Ungheni. Aceștia voiau sa insceneze rapirea unui localnic, pentru a-i face o farsa, dar au greșit adresa, anunța Poliția, care investigheaza cazul.

- Seara trecuta, in localitatea Turnu Magurele, un incident violent a zguduit comunitatea locala. Razvan Vasile, candidat PSD pentru Consiliul Județean Teleorman, aflat pe locul 7 pe lista electorala, a agresat fizic un elev de clasa a 12-a in cadrul unui banchet de majorat. Razvan Vasile, care este și…

- Un incident violent s-a produs, luni seara, in satul Lanurile, judetul Buzau, intre o echipa de campanie a PNL Buzau si doi sustinatori ai primarului in functie, candidat pentru un nou mandat din partea PSD. Presedintele PNL Buzau, Adrian Mocanu, afirma ca sustinatorii primarului au incercat sa il loveasca…

- Doi barbati, unul de 29 de ani, iar celalalt de 35 ani, au fost condusi si incarcerati de politisti la Penitenciarul Poarta Alba, judetul Constanta. Dar iata pentru ce fapte au ajuns in spatele gratiilor. La data de 29 mai a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia ndash; Biroul de Investigatii…

- Incident șocant in București, in Joia Mare! Doi barbați și-au imparțit pumni și picioare in plina strada, sub privirile ingrozite ale oamenilor! Unul dintre barbați nu a mai ținut cont de nimic ți a sarit la bataie! Scenele filmate par desprinse din vestul salbatic!