Medicii și pacienții de la Institutul „Marius Nasta” au fost atacați, joi seara, de un grup numeros de persoane, rude ale unui pacient decedat de COVID-19. Atacatori, in numar de 20 de barbați, au patruns violent in spital, ajungand sa amenințe medicii și pacienții internați in saloanele de terapie intensiva. Astfel, medicii care erau de garda dar și bolnavii internați au trecut prin momente ingrozitoare. Familia ceilui care a decedat, un barbat de 40 de ani, infectat cu COVID-19 a soslit la Spital. La aflarea teribilei vești, rudele barbatului, au venit la Institutul Marius Nasta, puși pe scandal…