- Au aparut primele reactii in cazul mamei surdo-mute din Buzau care a reclamat la Protectia Copilului ca, dupa ce a fugit din caminul conjugal satula de batai, fiica ei de aproape doi ani a ramas in grija barbatului violent si instabil psihic. La insistentele femeii, autoritatile au luat fetita si au…

- In 2019, in municipiul Buzau, foarte multi abonati ai Regiei Autonome Municipale s-au debransat de la sistemul centralizat de incalzire. In luna ianuarie, Regia avea 12.000 de abonati, iar in prezent numarul acestora a scazut la aproape 8 000. Dintre cei peste 4.000 de abonati debransati, foarte putini…

- O mama surdo-muta care susține ca fiica ei de aproape doi ani a ramas in grija unui barbat violent și instabil psihic, dupa ce a fugit din caminul conjugal satula de batai și certuri, pare ca iși striga in zadar supararea. Femeia suna frecvent la Telefonul Copilului sa convinga autoritațile ca fiica…

- De patru ani, filiala buzoiana a Partidului Social Democrat este condusa de catre președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. In tot acest timp, in interiorul organizației s-a pastrat o atmosfera de modestie și decența, marele caștig fiind acela ca nu au mai fost tolerate persoane care au avut…

- Tragedie fara margini, intr-o localitate din Buzau. La o luna dupa ce a imbracat rochia de mireasa, o tanara de 26 de ani a murit intoxicata cu monoxid de carbon, iar fetița ei a ajuns la spital in stare grava. Nenorocirea a fost descoperita de vecini, pe care i-a alarmat soțul tinerei, care a plecat…

- Trei persoane sunt grav ranite dupa ce trei mașini s-au ciocnit violent, vineri, pe un drum național din județul Buzau, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca pe DN2E85 București - Buzau, intre localitațile Cioranca și Limpezis din județul…

- In urma cu puțin timp, pompierii buzoieni au fost solicitați sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit la subsolul unui centru comercial, intr-o zona in care se efectueaza lucrari. Din primele date, se pare ca o parte dintre materialele de construcții depozitate la subsol au ars mocnit. Lucratorii…

- Doi cai lasati nesupravegheati pe un drum circulat din Buzau au dus la producerea unui accident rutier soldat cu doua victime. Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 6:30, pe DN 10, intre extravilanul localitatii Candesti.