- Kievul a lansat peste 20 de drone asupra regiunii ruse Kursk intr-un atac in mai multe valuri, care a inceput sambata noapte, afectand un depozit de petrol, a declarat duminica guvernatorul interimar al regiunii care se invecineaza cu Ucraina.

- Apararea antiaeriana rusa a doborat 24 de drone ucrainene in sapte regiuni ale tarii in noaptea de vineri spre sambata si in dimineata zilei de sambata, informeaza EFE.Potrivit Ministerului rus al...

- Un atac cu drona al Ucrainei a declansat un incendiu la o fabrica care produce dispozitive si componente electrice in orasul Korenevo din regiunea rusa Kursk, a declarat marti guvernatorul interimar al regiunii de la granita cu Ucraina.

- Cinci persoane au fost ranite si un copil a fost ucis intr-un atac ucrainean cu drone asupra regiunii ruse Krasnodar, in sud-vestul Rusiei, a anuntat vineri guvernatorul acestei regiuni, Veniamin Kondratiev, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul rus a transmis ca sistemele de aparare antiariana…

- Șapte rachete și mai multe drone au fost doborate de ucraineni in timpul nopții de joi spre vineri. Acestea au fost lansate de ruși și au vizat mai multe regiuni ale Ucrainei. Armata ucraineana a anunțat ca a doborat șapte rachete rusești in șapte regiuni diferite ale Ucrainei, potrivit Sky News. Alte…

- Sistemele de aparare aeriana ale Ucrainei au distrus șapte rachete și 32 de drone lansate de Rusia in timpul nopții de miercuri spre joi, a declarat comandantul forțelor aeriene ucrainene, citat de Reuters. Oficialul a spus pe Telegram ca Rusia a lansat in total 51 de rachete și drone. Comandantul a…

- Rusia a lansat 29 de drone kamikaze Shahed in mai multe regiuni din Ucraina, noaptea trecuta. Forțele Aeriene ucrainene au anunțat ca toate aparatele au fost doborate, relateaza Kyiv Independent. Duminica, cel putin cinci persoane au fost ucise si 16 ranite, intr-o zona de recreere din afara orasului…

- Ucraina a lansat in noaptea de joi spre vineri un atac masiv asupra unor instalații petroliere din Crimeea ocupata și din regiunile din sud-vestul Rusiei, Kremlinul susținand ca a neutralizat peste 100 de drone aeriene și navale, relateaza AFP și Kyiv Independent.