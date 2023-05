Atac ucrainean în Crimeea. Explozii în Sevastopol şi Saki Mai multe explozii au avut loc duminica dimineata devreme in mai multe parti ale peninsulei Crimeea, au anuntat mass-media ruse si ucrainene, relateaza Reuters. Baza, un canal Telegram legat de fortele de ordine ruse, a relatat ca Ucraina a lansat mai multe drone spre peninsula, adaugand ca apararea aeriana rusa a doborat cel putin una dintre ele deasupra Sevastopolului.Explozii au avut loc in Sevastopol si Saki – unde se afla o baza aeriana rusa – si in alte parti ale Crimeei, potrivit canalelor ucrainene Telegram. Reuters nu a reusit sa verifice in mod independent aceste informatii. Atacurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Mai multe explozii au avut loc duminica dimineata devreme in mai multe parti ale peninsulei Crimeea, au anuntat mass-media ruse si ucrainene, relateaza Reuters, citat de news.ro.Baza, un canal Telegram legat de fortele de ordine ruse, a relatat ca Ucraina a lansat mai multe drone spre peninsula,…

- Comentariile facute pentru Financial Times de Andrii Sibiha, adjunctul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski, reprezinta cea mai explicita declarație a interesului Kievului de a discuta cu Rusia pe cai diplomatice despre viitorul peninsulei ocupate. Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre…

- Canalele locale Telegram au raportat explozii in Sevastopol, Crimeea, ocupata de ruși, in dimineața zilei de 18 martie, noteaza The Kyiv Independent.Mihail Razvozhayev, guvernator al Sevastopolului instalat de Rusia, a scris pe canalul sau Telegram ca pregatirea militara este in curs de desfașurare…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a susținut, miercuri, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau american, ca intensificarea operatiunilor de spionaj desfasurate de Statele Unite a fost una din cauzele incidentului din Marea Neagra dintre aviatia rusa si o drona americana, informeaza…

- Armata rusa a anuntat miercuri ca a doborat zece drone ucrainene in timpul unei tentative de atac „masiv” impotriva instalatiilor sale din peninsula ucraineana anexata Crimeea, a doua zi dupa o incursiune similara a mai multor aparate de zbor pe teritoriul rus, relateaza AFP si Reuters. „O tentativa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat intentia de a recupera peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014, scrie duminica dpa. „Este pamantul nostru. Poporul nostru. Istoria noastra”, a spus Zelenski, potrivit unei declaratii difuzate duminica. Prin recuperarea Crimeei, in Ucraina se…

- Statele Unite ale Americii considera ca peninsula ucraineana Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal in 2014, ar trebui cel putin demilitarizata, iar Washingtonul sprijina atacurile ucrainene asupra unor tinte militare de pe acest teritoriu, a declarat subsecretarul de stat al SUA, Victoria Nuland,…