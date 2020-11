Politia ceha a anuntat luni seara ca efectueaza controale la frontiera cu Austria dupa atacul terorist produs in cursul serii la Viena de mai multi barbati inarmati, transmite marti AFP. "Politia efectueaza controale ale vehiculelor si pasagerilor la punctele de trecere a frontierei cu Austria ca masura preventiva in urma atacului terorist de la Viena", a informat politia ceha pe Twitter. Totodata Reuters informeaza ca mai multi faptasi, suspectati de comiterea a ceea ce autoritatile austriece au calificat drept un atac terorist, sunt inca in libertate. Membri ai fortelor speciale sunt in prezent…