Atac terorist multiplu în centrul Vienei. Armata a preluat atribuțiile poliției în capitala austriacă Mai mulți barbați inarmați au tras in șase locații din centrul Vienei, incepand luni langa sinagoga centrala, omorand cel puțin o persoana și ranind pe alții in ceea ce a spus ministrul de interne ca pare a fi un atac terorist, transmite Reuters. Armata a preluat atribuțiile poliției, in aceasta noapte, in Viena. O zona […] The post Atac terorist multiplu in centrul Vienei. Armata a preluat atribuțiile poliției in capitala austriaca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

