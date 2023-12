Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar francez, cunoscut ca avand simpatii islamiste, dar și, aparent, cu tulburari psihice, a atacat mai mulți trecatori in centrul Parisului, in apropiere de Turnul Eiffel. Agresorul avea la el un cuțit și un ciocan. In urma loviturilor primite, un turist german a murit. Alte doua persoane au fost…

- Un german a fost ucis si doua persoane au fost ranite sambata seara la Paris intr-un atac cu cutitul si ciocanul in apropiere de Turnul Eiffel, unde presupusul autor, un francez cunoscut pentru islamism radical si tulburari psihice, a fost arestat, potrivit unor surse din politie si judiciare, noteaza…

- O persoana a fost ucisa si alte doua au fost ranite intr-un atac cu cutitul comis sambata seara la Paris. Atacul a avut loc pe Quai de Grenelle, in arondismentul 15 din Paris. Barbatul care a murit era un turist german care avea si cetatenie filipineza, a declarat o sursa din cadrul politiei pentru…

