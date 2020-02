Stiri pe aceeasi tema

- Un presupus atac terorist a fost comis in sudul Londrei. Un individ inarmat cu un cutit a injunghiat mai multi oameni in plina strada. Politia a intervenit prompt si l-a impuscat mortal pe atacator. Zeci de echipaje de salvatori si medici au intervenit de urgenta la fata locului.

- Incepand din aceasta luna, polițiștii vor acționa conform modificarilor legislative din domeniul ordinii și siguranței publice, adoptate recent. Pentru a fi ințelese mai bine aceste schimbari, oamenii legii au realizat un clip. Potrivit scenariului, in urma unei dispute intre doi șoferi,…

- Cel putin o persoana a fost ucisa in atacul cu cutit comis vineri la Villejuif, oras situat la periferia Parisului, de catre un individ care a fost ulterior impuscat mortal de politie, relateaza agentiile internationale de presa.

- Moartea unui miliardar rus, ucis in plina strada in apropiere de Londra, ridica semne de intrebare. Cazul este cel mai recent dintr-o serie de decese a unor cetațeni ruși extrem de instariți, care au decis sa se stabileasca in Marea Britanie, și care și-au gasit sfarșitul

- Cunoscuta cantareata de opera Katherine Jenkins a fost jefuita in sud-vestul Londrei dupa ce artista intervenise pentru a o ajuta pe victima unui furt comis in plina strada, a declarat agentul sau citat vineri de Press Association. Cantareata, in varsta de 39 de ani, mergea la o repetitie, in jurul…

- Un scandal, in care au fost implicate mai multe persoane, a avut loc la finalul saptamanii trecute, pe o strada din orașul Jibou. Finalul: o persoana a ajuns la spital, iar alte șapte au ajuns la Poliție. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Salaj, scandalul a avut…

- UPDATE 19:20 – Politia britanica a impuscat un barbat, vineri, dupa ce mai multe persoane au fost injunghiate, in zona Podului Londrei, din centrul capitalei britanice. „Un barbat a fost impuscat”, a anuntat Politia. „Ca masura de precautie, raspundem, in prezent, incidentului, ca si cum ar avea legatura…

- Poliția din Bolivia a atacat un grup de oameni pacifiști care s-au plans de moartea celor opt persoane din uzina Senkata. Oamenii și-au abandonat decedații in plina strada și au fugit sa se adapostesca.