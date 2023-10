Atac terorist la Bruxelles: Două persoane ucise luni seară Cel putin doua persoane au fost ucise de focuri de arma, luni seara, la Bruxelles, iar suspectul a fugit, a declarat parchetul din capitala Belgiei, citat de AFP. Potrivit unei inregistrari video, atacatorul, care purta o jacheta portocalie fluorescenta si mergea pe un scuter, a fugit dupa ce a folosit o pusca automata. Un purtator […] The post Atac terorist la Bruxelles: Doua persoane ucise luni seara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

