Atac terorist într-o piaţă plină de oameni. 36 de persoane au fost ucise "Guvernul din Burkina a aflat cu consternare si indignare ca 36 de cetateni au murit in provincia Sanmatenga in urma unui atac terorist", a declarat ministrul Comunicarii, Remis Fulgance Dandjinou. ''Luni 20 ianuarie 2020, un grup terorist armat a intrat in piata Nagraogo, a ucis 32 dintre concetatenii nostri, a ars piata si a ucis alti patru in satul Alamou. In acest atac au fost ranite de asemenea trei persoane'', se precizeaza intr-un comunicat. In fata acestor ''atacuri repetate'' impotriva populatiei, guvernul a lansat un apel pentru o ''colaborare sincera cu Fortele de Aparare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

