- Primele informații care apar dupa atacul terorist din Bruxelles arata ca cele doua persoane ucise ar fi doi suedezi, posibil doi fani, in condițiile in care in aceasta seara se joaca meciul Belgia – Suedia, potrivit La Stampa. Atentatorul iși revendica afilierea la ISIS și ar fi strigat „Allahu akbar”…

- Atac infiorator luni seara in centrul orasului Bruxelles, capitala Belgiei. Cel puțin doua persoane au murit si una a fost ranita. Momentul atacului a fost surprins de oamenii care se aflau in zona. Atacatorul ar fi membru ISIS si este inca in libertate. Victimele sunt de nationalitate suedeza si ar…

