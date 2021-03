Atac terorist în Suedia – opt persoane înjunghiate Panica, joi dupa-amiaza, intr-un oraș din Suedia. Cel putin opt persoane au fost atacate de un barbat cu un cutit in centrul orasului Vetlanda, Suedia, iar unele sunt „grav ranite” spun surse judiciare. Purtatorul de cuvant al Poliției locale, Angelica Israelsson Silfver, spune ca forțele de ordine suspecteaza un atac de natura terorista , a informat presa locala. Atacatorul, un barbat in varsta de douazeci de ani, a fost impușcat de ofiteri si dus la spital. Ancheta este in curs de desfașurare. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

- Opt persoane au fost ranite, intre care doua se afla in stare grava, miercuri, in sudul Suediei intr-un presupus atac ''terorist'' comis cu arma alba, a anuntat politia locala, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Citește și: Experții OMS anunța ca UN SFERT din populația lumii va avea probleme…

- Poliția din Suedia a anunțat ca a catalogat incidentul produs in orașul Vetlanda, situat la 220 de kilometri de Goteborg, drept o „presupusa crima terorista”, a relatat Euronews . Conform primelor informații, autoritațile suedeze au raportat ca mai multe persoane au fost atacate cu un topor in Vetlanda,…

