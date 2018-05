Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorul inarmat cu un cutit care a ucis sambata seara un trecator si a ranit alte patru persoane, la Paris, este un tanar nascut in 1997 in Cecenia. El a fost impușcat de poliție. Parintii lui au fost plasati duminica dimineata in custodia politiei.

