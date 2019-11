Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, candidatul USR-PLUS, și-a recunoscut infrangerea din primul tur al alegerilor prezidențiale, la puțin timp dupa miezul nopții, dupa ce imediat dupa publicarea exit-poll-ulurilor se arata optimist. „Potrivit datelor pe care le […]

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, și-a recunoscut duminica seara infrangerea. Intr-un mesaj postat pe Facebook dupa ce au inceput sa fie livrate rezultate provizorii de catre Autoritatea Electorala Permanenta, dar și dupa numaratoarea paralela

- Trei barbati au fost arestati preventiv joi si un altul a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore in dosarul penal privind omorul comis la data de 29 septembrie in Piata Constitutiei. Potrivit DGPMB, miercuri au fost facute patru perchezitii domiciliare, in urma carora au fost conduse la sediul…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii a doua infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Sectiei 1 au identificat doi barbati, de 31, respectiv 40 de ani, banuiti de comiterea faptelor. Astfel, la data de 20 octombrie a.c., persoanele in cauza ar fi patruns in incinta a doua societati comerciale…

- Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de talharie, politistii Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta, cu sprijinul politistilor Sectiei 2, au identificat trei tineri, cu varste cuprinse intre 14 si 19 ani, banuiti de comiterea faptei.Astfel, la data…

- Politia care ancheteaza cazul familiei care ar fi trait aproapre zece ani izolata de lume in subsolul unei ferme, in Olanda, a anuntat joi arestarea unei a doua persoane, un barbat de 67 de ani, presupus a fi tatal copiilor. Un alt barbat, cel care a inchirat ferma, a fost arestat luni, relateaza CNN.

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, referitor la moțiunea de cenzura, ca situația este volatila pana in ultimul moment, referindu-se la parlamentarii PSD care au revenit in partid, insa iși pastreaza optimismul ca cei 240 de aleși vor avea suficienta conștiința sa voteze pentru caderea Guvernului, potrivit…

- O adolescenta de 18 ani din SUA a planuit sa impuște 400 de persoane din fosta ei școala. Fata fusese exmatriculata din unitatea de invațamant din cauza unor incidente violente pe care le-a creat in...