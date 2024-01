Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit dupa ce doi barbați inarmați și mascați au atacat intr-o biserica din Istanbul in timpul unei slujbe, duminica, scrie Sky News.Doi „atacatori mascați” au atacat biserica Santa Maria din cartierul Sariyer duminica, in jurul orei 11.40, au declarat oficialii turci. Televiziunea…

- Statele Unite au avertizat - in secret - Iranul cu privire la amenintarea unui atac terorist, inainte de dublul atentat revendicat de gruparea Statul Islamic (SI) la Kerman, pe 3 ianuarie, cand 89 de oameni au murit dupa exploziile provocate la comemorarea de la mormantul generalului Qassem Soleimani,…

- Intr-un mesaj postat pe un grup de Telegram afiliat gruparii, ISIS a revedincat responsabilitatea pentru cele doua explozii din provincia Kerman, din centrul țarii, care au ucis 95 de persoane și au ranit alte zeci. Citește și: Permise de conducere gratuite pentru tinerii din medii defavorizate. Inscrierile…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte sapte ranite intr-un atac cu bomba comis duminica in timpul unei liturghii catolice in sudul Filipinelor, regiune confruntata cu o insurectie, au facut cunoscut autoritatile locale, noteaza AFP, conform Agerpres.Explozia s-a produs in timpul unei liturghii…

- Atacul organizatiei Hamas impotriva Israelului va inspira cea mai grava amenintare terorista impotriva SUA de la ascensiunea Statului Islamic, in urma cu aproape un deceniu, a apreciat directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI), Christopher Wray, audiat marti in Congresul