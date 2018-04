Stiri pe aceeasi tema

- O masina a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei. Pana in acest moment au fost inregistrare cateva zeci de victime. Ancheta este in curs de desfașurare dar polițiștii merg pe ipoteza unui atentat terorist. Șoferul dubei s-a sinucis dupa atac. Poliția a anunțat…

- O mașina a intrat in mulțiume in orașul Munster din Germania. Mai multe persoane ar fi murit dupa ce un șofer a condus sambata mașina direct intr-un grupa de oameni, scrie BBC News. UPDATE 18: 21 Potrivit Die Welt, șoferul dubiței folosite in atac s-a sinucis Hundertschaften aus ganz NRW sind unterwegs…

