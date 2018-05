Atac terorist în Afganistan. Mai mulți morți și răniți Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali.



'Cinci persoane au fost ucise, printre care doi politisti si doi membri ai NDS (serviciul de informatii afgan), si 33 au fost ranite', fiind vorba in majoritate de trecatori, a declarat pentru France Presse un responsabil al spitalului Mirwais din Kandahar.



Explozia a avut loc in jurul pranzului, ora locala…

Sursa articol: antena3.ro

