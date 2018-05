Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au ucis astazi cel putin 16 palestinieni de-a lungul granitei cu Gaza, au anuntat oficiali din sanatate, pe masura ce la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza s-au adunat demonstranti in ziua in care Statele Unite se pregatesc sa deschida ambasada a Ierusalim. Protestele s-au intensificat…

- Cel putin 37 de palestinieni au fost ucisi luni in Fasia Gaza de soldati israelieni la frontiera, unde zeci de mii de persoane protesteaza impotriva mutarii la Ierusalim a Ambasadei SUA din Israel, conform unui nou bilant transmis de Ministerul Sanatatii local, conform AFP si dpa, citate de Agerpres.ro…

- Mii de palestinieni au inceput luni un protest in Gaza și Cisiordania, in ziua inaugurarii ambasadei SUA la Ierusalim, la care participa oficiali americani, printre care fiica lui Donald Trump, Ivanka. Tensiunea este maxima și in Orașul Sfant.

- Statele Unite isi inaugureaza luni, la Ierusalim, Ambasada in Israel, realizand promisiunea controversata a presedintelui Donald Trump, riscand sa inflameze furia palestinienilor, care ar putea sa protesteze in masa in teritoriile lor, mai ales in Fasia Gaza, relateaza AFP, scrie news.ro.Ivanka…

- Romania, Austria, Ungaria si Cehia au acceptat invitatia Ministerului israelian de Externe de a participa la ceremonia de deschidere a Ambasadei SUA din Ierusalim, care va avea loc duminica, relateaza site-ul cotidianului Haaretz.

- Secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Saeb Erekat, a adresat luni un apel comunitatii internationale sa boicoteze inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim saptamana viitoare. 'In timp ce Washingtonul continua o politica de incurajare a anarhiei internationale…

- Mai mulți oameni și-au pierdut viața, joi (15 martie), dupa ce o pasarela pietonala care asigura accesul la Universitatea Florida International s-a prabușit pe o autostrada cu șase benzi, relateaza CNN. Opt mașini au fost distruse. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, potrivit celui mai nou…

- Donald Trump a declarat ca va participa la inaugurarea ambasadei americane de la Ierusalim daca "va putea" si a dat asigurari ca relatiile dintre SUA si Israel "nu au fost niciodata atat de bune", potrivit AFP.