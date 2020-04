Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, pentru G4Media.ro, ca nu poate fi solidar și nu accepta ”acest limbaj” de la nici un pesedist in spațiul public, cu referire la derapajele liderului CJ Neamț, Ionel Arsene. Acesta postase luni pe Facebook o serie de cuvinte triviale la…

- "Surprize, surprize! Cine ma suna sa ma amenințe și sa ma intimideze la nici jumatate de ora de la postarea mea cu privire la investigarea tuturor achizițiilor din aceasta perioada? Chiar nu credeam ca postarile mele au ecouri pana in Cetatea Neamțului... Pentru ca a refuzat sa iși ceara scuze…

- Ana Birchall, fostul ministru PSD al Justiției, se plange intr-o postare pe contul ei de socializare ca ar fi fost sunata de președintele Consiliului Județean Neamț, care ar fi amenințat-o! Motivul? A cerut anchetarea unui contract incheiat intre Consiliul Județean Neamț și firma Mavgo Holding din Tașca.…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene (PSD), il contrazice pe liderul deputatilor PNL, Florin Roman, care a nominalizat judetul Neamt si altele conduse de catre reprezentanti social-democrati, ca nu ar fi achizitionat aparate pentru testarea Covid-19. Ionel Arsene…

- Gabriela Firea a reactionat intr-o interventie telefonica la emisiunea lui Victor Ciutacu. "Nu-i raspund asa cum ar merita domnului premier demis, pentru ca suntem intr-o situatie dificila la nivel national. Ma fac ca nu am auzit acele cuvinte. Am colaborat foarte bine cu Arafat, Streinu-…

- Ana Birchall lanseaza acuzatii grave la adresa Vioricai Dancila, dupa ce fostul premier a afrmat ca Sorina Pintea are dreptul sa iși ingrijeasca sanatatea in condiții mai bine, iar cei care au in maini soarta ei nu i-au asigurat acest lucru pana acum. Dancila spune, intr-o postare de miercuri pe…