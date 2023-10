Atac șocant în Franța! Un profesor ucis, alte două persoane rănite Momente de groaza la o unitate școlara din Franța. Din primele informații, a fost vorba despre un atac cu un cuțit, soldat cu cel puțin trei victime, una dintre ele pierzandu-și viața. Atacatorul a ajuns deja pe mana poliției. Un profesor a fost ucis și alte doua persoane au fost ranite grav, intr-un atac cu […] The post Atac șocant in Franța! Un profesor ucis, alte doua persoane ranite first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un profesor a fost ucis și alte doua persoane au fost grav ranite intr-un atac cu cuțitul la o școala din Franța, informeaza BBC. Atacatorul a strigat „Allahu Akbar” in timpul atacului. Ministrul de Interne din Hexagon, Gerald Darmanin, a anunțat ca atacul a avut loc la liceul Gambetta din orașul Arras.…

- Un barbat inarmat cu un cuțit a intrat intr-un liceu din nordul Franței si injunghiat un mortal un profesor in circumstanțe nedeterminate. Alte cateva persoane au fost ranite, relateaza Le Figaro. Autorul a fost prins de politie, scrie observatornews.ro .

- Un barbat inarmat cu un cuțit a ucis un profesor și a ranit grav alte doua persoane vineri, intr-un liceu din Arras (Pas-de-Calais), scrie Agenția France-Presse, citand surse din prefectura și poliție.„O operațiune a poliției a avut loc la Liceul Gambetta din Arras. Autorul a fost arestat de poliție”,…

